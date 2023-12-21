Бывший депутат Сейма Янис Иесалниекс (Национальное объединение) впредь будет занимать должность руководителя строительных договоров Департамента реализации и управления проектами ответственной за строительство Rail Baltica в Латвии компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эту информацию агентству LETA подтвердил сам Иесалниекс.
Свои новые обязанности он начал исполнять со среды, 20 декабря.
В социальной сети X (ранее Twitter) Иесалниекс сообщил, что взял на себя профессиональный вызов вне политики, поэтому в обозримом будущем больше не будет баллотироваться на политические должности.
Иесалниекс был членом правления Нацобъединения, парламентским секретарем Министерства юстиции, помощником председателя Юридической комиссии Сейма, советником бывшего министра сообщения Яниса Витенбергса (НО) по юридическим вопросам.
Высшее образование Иесалниекс получил на юридическом факультете Латвийского университета.
EDzL является национальным исполнителем проекта Rail Baltica в Латвии. EDzL — это акционерное общество, полностью принадлежащее государству.