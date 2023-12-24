32-летняя Дарья Калашникова родилась и выросла в Луганске, жила и работала в Киеве, училась на курсах в университете Тарту в школе политических студий и в Дании на режиссуру, много путешествовала по Северной Европе. И только в Латвии и Литве ни разу не была. Рига, говорит она, была абсолютно случайным выбором.

Проект "Двойной портрет"



Война в Украине, развязанная агрессивным российским режимом, заставила многих людей бросить свои дома и искать убежище в чужих странах. Латвия приняла и помогла тысячам беженцев из Украины, бежавшим из-под бомбежек, и сотням гражданам России и Беларуси, которые не поддерживают политику, проводимую их правительствами.

Серия парных интервью "Двойной портрет" — о том, как остаться человеком, не дать волю злу и ненависти, протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Независимо от паспорта и несмотря на болезненную историю отношений между странами, идеологию и пропаганду, направленную на разжигание ненависти и непонимания. Мы расскажем вам истории людей из разных стран и жителей Латвии, которые им помогли и продолжают поддерживать.

"Двойной портрет" — проект фотографа Ольги Павловой и Media Hub Riga.

24 февраля 2022 года художница и политический активист Дарья Калашникова была в Киеве. Она проснулась в 5 утра от взрыва в аэропорту Жуляны, с которым жила рядом. Из Киева она уехала на четвертый день войны к своим родственникам в Луцк — тогда еще был цел мост через реку Ирпень. Родные ей дали комнату, где она прожила до конца апреля.

А потом Даша переехала в Ригу.

- Я в Риге с мая 2022 года, это был абсолютно случайный выбор. Я была во всех странах Северной Европы вокруг Балтийского моря, за исключением Латвии и Литвы. И из этих двух стран я решила попробовать Латвию: просто сняла квартиру на месяц, чтобы осмотреться. Я училась на курсах в университете Тарту в школе политических студий, училась в Дании на режиссуру, много путешествовала по Северной Европе, она для меня родная и понятная, не то, что Рига. Помню, как пришла в налоговую инспекцию получать налоговый код, смотрю на него, а там первые цифры 3233. Мне в тот момент было 32 года, я посмотрела и подумала: хорошо, Рига, давай попробуем.

В центре поддержки украинских беженцев Даше посоветовали погулять по городу, чтобы немного узнать его. Было это накануне дня независимости Латвии 5 мая.

- Везде были билборды: 50% с латышскими фотографиями 30-летней давности и 50% были фотографии Вячеслава Черновола в Верховной Раде Украины, когда он держит трезуб и несет на себе украинский флаг, фото это было сделано в день провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, — рассказывает Даша. — И вот когда я увидела, что Латвия половину своих рекламных площадей в день восстановления своей независимости дала Украине, как поддержку, я поняла, что Латвия готова нас принять, она дает место украинцам, она ценит нашу независимость, как и мы ценим ее независимость. Это равноправные отношения и уважение друг к другу. И этот день 5 мая, день восстановления независимости Латвии, стал для меня важной точкой отсчета.

В первый месяц в Риге она побывала в музее оккупации, в военном музее и музее КГБ, сходила в театры — и в театр "Дайлес", и в новый рижский театр, посмотрела латышские спектакли в театре на Гертрудес, съездила на открытие концертного сезона в Дзинтари, побывала в разных местах Латвии.

- Я знаю, что когда Латвия только обрела независимость, то первым делом здесь начали строить национальную библиотеку. Потому что для страны это важно. Они так транслируют смыслы в стране. И для меня это очень важно, потому что я тоже могу здесь через литературу и искусство передавать смыслы, которые я хочу транслировать: о войне в Украине, о независимости нашей страны и об оккупации наших регионов, таких как Донбасс и Крым, — объясняет Даша.

Война для нее началась не 24 февраля 2022 года, а намного раньше. Ее точка отсчета — 20 февраля 2014 года, когда в аннексированном Крыму появились "зеленые человечки" (так потом называли российских военных без опознавательных знаков). Даша родилась в Луганске и жила там до 2014 года. С тех пор ни разу там не была.

- В 2013 году я там организовывала "Евромайдан" и была лицом этого протеста. В мае 2014-го стало понятно, что выборов президента у нас не будет, потому что в избирательные комиссии стали врываться люди без опознавательных знаков, и мы с мамой уехали оттуда. Так что я почти 10 лет беженец… В Риге я сталкивалась с тем, что не все готовы сдавать квартиры украинцам-беженцам. В 2014-м такое было в Киеве. Люди полны предрассудков и просто боятся, что мы не сможем платить, — рассуждает Дарья.

У нее была небольшая финансовая "подушка", поэтому Даша не жила в санаториях для беженцев, а сразу сняли квартиру и по максимуму загрузила себя работой. Чтобы не было времени страдать и жалеть себя, говорит она. В своем же доме она познакомилась с Дартой. Они не раз ехали вместе в лифте и даже разговаривали по-английски. Им обеим не приходило в голову, что они могут общаться по-русски. Про то, что у Дарты украинские корни, Даша узнала, когда они подружились.

Оказалось, что они живут на одной лестничной клетке, Даша в 33-й квартире, Дарта в 32-й (и тут знаки, смеется Даша).

- Это был август, я готовилась к персональной выставке картин в Европейском доме в Риге. Чтобы подать заявку, нужно было взять портфолио работ для каталога и отвезти мои картины для фотосессии. Рисовала я их у себя дома, и это большие полотна, два метра на три метра, мне нужно было затащить в лифт, — вспоминает Даша. — Когда я таскала картины, Дарта вышла из квартиры и предложила мне помочь, расспрашивала меня про выставку. Я ей рассказала, что эта выставка называется "Черта неуемной свободы" и что посвящена она Украине, ее истории, начиная с Евромайдана, ее борьбе против оккупации ее территорий. И Дарта в какой-то момент говорит: знаешь, а у меня папа — украинец, я здесь живу, но была в Украине много раз.

- Мой отец из Украины, он переехал в начале 90-х, моя мама латышка, и в семье мы всегда-всегда говорили на латышском, мой папа сразу начал его учить, — рассказывает Дарта. — Когда у меня были школьные каникулы, родители всегда отвозили меня в Украину, к бабушке с дедушкой. Оставляли меня там, а сами уезжали обратно, иногда я по два месяца у них была. И там я выучила русский язык, потому что мои бабушка с дедушкой всегда со мной говорили на русском, украинский у нас был иногда по телевизору.

Дарта была в шоке, когда узнала, что Россия напала на Украину, случилось это накануне ее отпуска.

- 25 февраля мы ехали на машине, чтобы кататься на лыжах. И это казалось так неправильно: я еду в отпуск, пока мои родные в Украине сидят под бомбами и прячутся в бомбоубежищах, — говорит Дарта. — Когда мы созванивались, слышны были всякие звуки, наверное, это была худшая неделя в моей жизни. У меня был отпуск, и я все время сидела в новостях и смотрела, что случилось, и переживала. Это было ужасно. Моя двоюродная сестра жила в Николаеве. Когда там начались бои, она уехала в Одессу. Остальные родственники были либо в Киеве, либо в маленьких селах, подальше от линии фронта. У меня были близкие, которые жили в Буче, и они оставались там до последнего, до того, как Бучу оккупировали. И за день до прихода российских войск успели сбежать оттуда…

Дарта не устает поражаться, как много всего делает Даша. А Даша говорит, что была очень удивлена, сколько человеческой доброты, сердечности и участия получила, познакомившись с Дартой.

- У Даши есть перформанс, в котором она проживает каждый день войны, делая одни и те же движения. И мы ходили на ее выступление в музей латвийского искусства, — рассказывает Дарта. — Даша старается сделать все, чтобы показать людям войну, что она все еще происходит. Даже я чувствую, что мы свыкаемся с войной и она становится нормальностью. Но Даша — это человек, который показывает, что это ненормально и что об этом нельзя забывать. Благодаря Даше я сама стала более открытой.

- Дарта пришла ко мне на выставку, принесла мне цветы. Она общается со мной не потому, что я беженка, а потому что я человек и она тоже человек. Помню было 31 декабря, мы встретились в лифте. Пожелали друг другу хорошего нового года и праздников. Захожу к себе в квартиру, только успела снять куртку — звонок в дверь. А для меня звонок в дверь это само по себе непривычно, потому что я одна, одна в стране, где я раньше никогда не жила, у меня тут нет друзей-знакомых. Я открываю дверь, а там Дарта. Она сама сделала орешки в глазури и с корицей, очень вкусные, и принесла их, чтобы поздравить меня с новым годом… — рассказывает Даша и плачет. — Это очень важно, что о тебе заботятся. И заботятся как о родном человеке. И мы с Дартой соседи, как Латвия и Украина. Украинцы и латыши соседи в горе, латыши понимают через что мы проходили раньше, через что мы проходим сейчас, и вот эта соседская поддержка — универсальный язык добра, на котором мы разговариваем. Я и тогда, 31 декабря, плакала, и сейчас, потому что ты не ожидаешь такого добра, а оно случается, и оно тебя обескураживает. Потому что это очень теплое человеческое отношение, на которое ты, наверное, уже не рассчитываешь. Потому что вокруг в твоей жизни такое количество зла происходит, что иногда простое человеческое тепло тебя может растрогать до глубины души.

Девушки часто проводят время вместе, ходят в кафе, играют в "настолки", в которых Дарта "ас", а Даша наоборот "новичок". У них много общих интересов и им все время есть о чем поговорить.

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