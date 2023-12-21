Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и Иева Ильвес развелись после восьми лет брака.
"В этом предрождественском настроении вынуждена с глубоким прискорбием сообщить, что наш продолжавшийся около восьми лет брак с супругом Тоомасом Ильвесом прекратился. Ни один момент не подходит для подобных решений. Но теперь, после долгих размышлений и уважения к решению Тоомаса, мне ясно, что в будущем каждый из нас пойдет своей дорогой, вместе заботясь о благополучии детей", — написала Иева Ильвес в социальных сетях.
Тоомас Хендрик Ильвес и Иева Купсе сочетались браком 2 января 2016 года.
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