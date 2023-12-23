На Рождество, с 24-го по 26-е декабря, общественный транспорт в столице будет курсировать по графику выходных дней. Автостоянками Rīgas satiksme, кроме паркинга на улице Кр. Валдемара 5а, можно будет пользоваться в эти дни бесплатно. Центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme работают по сокращенному графику.

23 декабря центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1 будет работать с с 10.00 до 16.00, остал клиентские центры обслуживания клиентов будут закрыты. В свою очередь, 24, 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Более подробную информацию об услугах, предлагаемых Rīgas satiksme, списках маршрутов, видах проездных билетов и других новостях можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях twitter, facebook.

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