На данный момент ситуация на восточной границе Латвии сравнительно спокойная, нет массовых попыток нелегального пересечения границы, но мы не расслабляемся, потому что ситуация может измениться очень внезапно, признал в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство"). Об этом пишет LSM.lv.

Он сообщил, что в этом году будет достроен забор на сухопутной границе с Беларусью, но понятно, что забор сам по себе не является единственным элементом безопасности, особенно в условиях, когда Беларусь поддерживает нелегальное пересечение границы и в некоторых местах забор поврежден. Для предотвращения нелегального пересечения границы будет разработано комплексное решение с технологиями, которые позволят фиксировать попытки пересечения границы в любом месте, отметил министр.

По словам Козловскиса, пограничники по-прежнему работают в усиленном режиме, хотя попыток незаконного пересечения границы становится меньше, и такая тенденция наблюдается по всему региону.

"Однако мы находимся в выжидательной позиции относительно того, какие следующие шаги может предпринять Россия", — заявил политик.

На данный момент ситуация спокойная, но нет никаких указаний на то, какой она может стать в ближайшем будущем. В настоящее время помощь иностранных пограничников не требуется, но ситуация может измениться, отметил министр.

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