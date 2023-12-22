В праздничное время — с 22 декабря до 2 января — полиция будет проводить ежедневно дополнительные проверки контроля сообщения на дорогах. Об этом агентство LETA проинформировали в Государственной полиции.

В ходе рейдов особое внимание будет уделяться тому, чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии. Также будет проверяться, чтобы водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Полицейские будут обращать внимание и на то, чтобы в безопасности — пристегнутыми, в специальных креслах — перевозились дети.

Полиция подчеркивает, что решающую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий может сыграть отношения жителей к нарушениям. Стражи порядка призывают всех реагировать на случаи, когда водитель пытается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за меняющихся погодных условий в праздничные дни дороги могут быть обледеневшими, поэтому полиция призывает ездить осторожно и неторопливо — держаться на безопасном расстоянии от машины впереди, выбирать скорость, соответствующую дорожному покрытию и погоде.

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