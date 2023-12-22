В ходе рейдов особое внимание будет уделяться тому, чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии. Также будет проверяться, чтобы водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Полицейские будут обращать внимание и на то, чтобы в безопасности — пристегнутыми, в специальных креслах — перевозились дети.
Полиция подчеркивает, что решающую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий может сыграть отношения жителей к нарушениям. Стражи порядка призывают всех реагировать на случаи, когда водитель пытается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Из-за меняющихся погодных условий в праздничные дни дороги могут быть обледеневшими, поэтому полиция призывает ездить осторожно и неторопливо — держаться на безопасном расстоянии от машины впереди, выбирать скорость, соответствующую дорожному покрытию и погоде.