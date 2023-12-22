На этой неделе в социальной сети Facebook появилась запись известного латвийского историка, исследователя, публициста и главного редактора исторического журнала Klio Игоря Гусева о том, что он вместе с семьей вынужденно покинул Латвию, поскольку его предупредили о возможном сфабрикованном политическом деле и вероятном даже аресте.

"В июне этого года, накануне своего Дня рождения, я получил неожиданный "подарок". Сочувствующие мне люди, имеющие отношение к латвийским силовым структурам, сообщили буквально следующее: "Тебя считают одним из флагманов русской культуры в Латвии, и потому принято принципиальное решение об организации особого политического процесса, основой которого станут твои взгляды и твои высказывания.

Из цитат, надерганных из твоих книг, уже можно "сшить" хорошее, показательное политическое дело. Принято решение о полной, последовательной "зачистке" русского культурного элемента в Латвии. Ты достаточно известная фигура, и твой арест должен стать устрашающей демонстрацией для всех. Короче — однозначно будут сажать. Это лишь вопрос времени…"

Неожиданная новость стала ошеломляющим ударом, ведь я не видел за собой никакой вины. Не считал себя врагом латышского народа и латвийской государственности. Однако полученная мною информация имела подтверждение из других независимых источников. Сигнальные "маячки" замигали тревожными огнями. Сочувствующие мне лица уверили, что сразу меня не арестуют, что имеется несколько месяцев в запасе. По крайней мере, обещали, что, сколько возможно, будут саботировать процесс, давая шанс бежать…", — написал Игорь Гусев.

Портал Delfi попросил у историка комментарий о вынужденном отъезде.

"Комментировать здесь нечего. Я уехал, чтобы не стать жертвой политических репрессий на своей родине, в Латвии. Это все", — сказал историк, добавив, что, по сути, его вынудили уехать.

Портал Delfi также обратился за пояснениями о деле Игоря Гусева в Службу госбезопасности (СГБ).

"Отвечая на Ваш вопрос, хотим проинформировать, что СГБ не дает комментариев о высказываниях лица", — отметили в пресс-центре спецслужбы.

В конце 2022 года Латвию вместе с семьей вынужденно покинул также еще один латвийский историк — Влад Богов. В ноябре 2023 года исследователь скоропостижно скончался в Пскове. У него остались жена и двое маленьких детей.

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