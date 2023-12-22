Перед Рождественскими праздниками, 22 декабря, министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр финансов Арвилс Ашераденс (оба — "Новое Единство") посетили с рабочим визитом латвийско-белорусскую границу. Как ранее сообщило Министерство внутренних дел, работы по строительству ограждения на сухопутных участках границы с Беларусью идут по плану и завершатся к 30 декабря этого года.

В давлении нелегальной миграции — пауза

Возможно, в давлении нелегальной миграции наступила пауза, но сейчас нет оснований отменять усиленный режим работы пограничной системы на латвийско-белорусской границе, заявил по итогам визита агентству LETA глава МВД Рихард Козловскис (СП).

"Что касается Латвии, то я не хотел бы связывать это снижение попыток с погодными условиями, потому что в декабре прошлого года был рост. В настоящее время во всем регионе — в Литве, Польше и скандинавских странах — количество попыток мигрантов незаконно пересечь границу уменьшилось", — сказал министр.

Учитывая эти показатели во всем регионе, Латвия по-прежнему сохраняет осторожную позицию.

"Возможно, это некая пауза. Когда может продолжиться гибридная атака со стороны недружественных соседей, предсказать сложно, поэтому Латвия сохраняет усиленный режим работы системы охраны границы", — подчеркнул Козловскис.

Всего в этом году предотвращено незаконное пересечение государственной границы 13 859 человек людьми, а по гуманитарным соображениям в Латвию допущено 428 человек.

В прошлом году 5286 человек были лишены возможности незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 217 человек впущены по гуманитарным соображениям.

Если ранее за день было предотвращено около 100 попыток незаконного въезда в Латвию, то за последний месяц это число уменьшилось, и уже несколько дней подряд не было зафиксировано ни одной попытки. В четверг, 21 декабря, границу пытались незаконно перейти два человека.

На восточной границе возводится ограждение

В то же время министр Козловскис отметил, что ужесточение режима и наказаний, обустройство пограничной инфраструктуры также способствовали предотвращению незаконного пересечения границы мигрантами.

В МВД агентству LETA сообщили, что в ходе визита был сделан вывод, что работы по строительству ограждения на сухопутных участках границы с Беларусью идут по плану и завершатся к 30 декабря этого года. На сегодняшний день построено 110,1 километра самостоятельного ограждения, или 98% от запланированного на этот год объема.

Также завершены проектные работы на участках вдоль публимчных водоемов, где будет создана полоса патрулирования протяженностью 33,5 километра. Уже началась вырубка лесов на землях, принадлежащих государству, что позволит начать строительство забора раньше. В этих местах забор планируется завершить к июлю 2024 года. С другой стороны, на участке Даугавы, где предусмотрено строительство шести вышек связи с подъездными путями, а также патрульной тропы длиной 16,7 километра, ведутся проектные работы.

Министр подчеркнул, что работы по укреплению восточной границы не прекращаются, наоборот, в 2024 году будут идти интенсивные работы по обустройству латвийско-российской границы.

Как уже сообщалось, планируется обеспечить необходимой инфраструктурой латвийско-белорусскую приграничную полосу протяженностью 173 километра. В свою очередь, полное ограждение восточной пограничной зоны с Россией и Беларусью, как ожидается, будет завершено к началу 2025 года. После этого продолжится установка других элементов пограничной инфраструктуры с целью создания современной, эффективной и инновационной пограничной инфраструктуры на всей восточной границе.

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