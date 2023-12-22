Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, наибольшие задержки наблюдаются на маршрутах автобусов номер 13, 33, 46, троллейбусов номер 9, 25 и 27.
Данные Balticmaps показывают, что проблемы с движением в той или иной степени возникают по всей Риге.
Самая внушительная пробка в какой-то момент образовалась на улице Бривибас гатве возле Юглы, где водителям приходилось стоять в заторе более 15 минут.
Пробки образуются в столице перед каждыми длинными праздничными выходными, когда многие рижане спешат покинуть столицу.
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