В Риге повышается так называемый "порог бедности" - размер доходов для получения статуса малоимущего. Он вырастет на 68 процентов и составит 549 евро. Об этом в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал глава комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрий Радзевич.

Сейчас в Риге почти 13 тысяч людей имеют статус малообеспеченных. Благодаря увеличению порога доходов, количество таких людей может увеличиться на четверть.

"Эти люди смогут получить все те блага, которыми пользуются малообеспеченные, - те же права на получение пособий и помощь самоуправления. При растущих затратах на жилье, отопление, здравоохранение, образование это очень важно", - подчеркнул Радзевич.

Таким образом, каждый человек, чьи доходы в следующем году не превысят 549 евро в месяц, смогут обращаться за пособиями и другой помощью в самоуправление. Произойдет ли увеличение размера пособий?

"Социальный бюджет составляет примерно 11 процентов от всего бюджета самоуправления, и мы следим, чтобы его размер увеличивался пропорционально", - указал Радзевич, пояснив, что многие пособия зависят от фактических затрат.

Своей главной задачей самоуправление Риги считает помощь самым нуждающимся слоям населения.

"Сегодня наша главная задача - сделать так, чтобы не было очередей в центры социального ухода и чтобы эти люди не остались без услуг", — сказал представитель думы.

Накануне праздников, Радзевич вновь призвал рижан делать подарки тем, кто не может позволить себе даже самое необходимое.

"Тем, кто не имеет постоянного места жительства и пользуется услугами центра для бездомных, нужна одежда. Центру социальных услуг, где живут сеньоры, требуются мягкие сладости, шоколад, мед, витамины, кофе, чай, книги, настольные игры…", — пояснил чиновник.

На все праздники в Риге будут открыты суповые кухни, а благодаря пожертвованиям на них появятся и специальные праздничные наборы, включающие в себя, кроме всего прочего, фрукты и хлебобулочные изделия.

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