В Риге пройдут разнообразные рождественские мероприятия, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В кинотеатре K. Suns с сегодняшнего дня до 7 января в 12:00 и 14:00 будут проходить бесплатные киносеансы для детей. В программе шесть полнометражных анимационных фильмов и два художественных фильма для детей и подростков.

На Агенскалнском рынке в субботу в 15:00 состоится рождественский бал с ансамблем Prieka orķestris, Илоной Багеле и Вайрой Нартишей.

24 декабря в 11:30 на Бастионной горке, а в 12:30 - в Верманском саду выступит квинтет Дедов Морозов, который исполнит рождественские мелодии, а на Центральном рынке в 15:00 состоится концерт Prieka orķestris, Илоны Багеле и Вайры Нартиши.

25 декабря в 13:00 состоится рождественский концерт возле церкви Лютера, а в 15:00 в Большой гильдии с программой "Рождественское настроение" выступит камерный хор Ave Sol.

26 декабря в центре культуры "Иманта" пройдет рождественский концерт Марии Наумовой, а в 16:00 во Дворце культуры ВЭФ выступит ансамбль русских народных инструментов "Садко".

В праздничные дни продолжат работать рождественские ярмарки на Эспланаде, Домской площади и Видземском рынке.

До февраля бульвары и парки Риги будут украшены праздничной иллюминацией. В центре столицы вдоль Рижского канала вновь проложена "Тропа рождественского света", где в этом году к уже полюбившемуся рижанам светящемуся месяцу присоединились 10 сверкающих звезд.

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