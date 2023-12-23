В кинотеатре K. Suns с сегодняшнего дня до 7 января в 12:00 и 14:00 будут проходить бесплатные киносеансы для детей. В программе шесть полнометражных анимационных фильмов и два художественных фильма для детей и подростков.
На Агенскалнском рынке в субботу в 15:00 состоится рождественский бал с ансамблем Prieka orķestris, Илоной Багеле и Вайрой Нартишей.
24 декабря в 11:30 на Бастионной горке, а в 12:30 - в Верманском саду выступит квинтет Дедов Морозов, который исполнит рождественские мелодии, а на Центральном рынке в 15:00 состоится концерт Prieka orķestris, Илоны Багеле и Вайры Нартиши.
25 декабря в 13:00 состоится рождественский концерт возле церкви Лютера, а в 15:00 в Большой гильдии с программой "Рождественское настроение" выступит камерный хор Ave Sol.
26 декабря в центре культуры "Иманта" пройдет рождественский концерт Марии Наумовой, а в 16:00 во Дворце культуры ВЭФ выступит ансамбль русских народных инструментов "Садко".
В праздничные дни продолжат работать рождественские ярмарки на Эспланаде, Домской площади и Видземском рынке.
До февраля бульвары и парки Риги будут украшены праздничной иллюминацией. В центре столицы вдоль Рижского канала вновь проложена "Тропа рождественского света", где в этом году к уже полюбившемуся рижанам светящемуся месяцу присоединились 10 сверкающих звезд.