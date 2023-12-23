В дворах у панельных домов в Пурвциемсе появилась платная парковка Europark, поэтому теперь жильцы могут оставлять машины возле своего дома только за деньги — ежемесячный абонемент стоит 49 евро. На жалобы жильцов откликнулось управляющая домами компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) — там действия Europark назвали незаконными, сообщает Rus.LSM.lv.

Знаки, ограничивающие парковку, уже успели появиться возле домов на ул. Ницгалес и Сеску. Компания Europark Latvia комментирует ситуацию лаконично: "Проект организации дорожного движения согласован и реализован по просьбе землевладельца". В компании отказались предоставить контакты владельца земли, с которым они заключили договор, сославшись на закон о защите личных данных.

За комментариями Rus.LSM обратился к RNP.

"В ситуации, когда на земельных участках, прилегающих к многоквартирным домам по ул. Ницгалес 53B, и ул. Сеску, 10, к-1, установлены ограничения на парковку, является незаконной, поэтому RNP обратился в департамент внешней среды и мобильности Рижской думы с просьбой немедленно отменить или приостановить согласование установки технических средств для организации дорожного движения, ограничивающих парковку и остановку транспортных средств, а также координировать немедленное удаление знаков, ограничивающих парковку и остановку. RNP также обратилось к землевладельцу с сообщением о том, что ограничения на парковку незаконны, с предложением дать объяснения в течение недели",

— информирует домоуправление.

В RNP пояснили, что у земли есть собственник, которому жильцы уже заплатили арендную плату за прилегающие к домам территории.

О ситуации проинформированы и в Рижской думе — вопрос будет направлен в столичный департамент внешней среды и мобильности, который ранее и согласовывал установку дорожных знаков. Если выяснится, что территория стоянки относится к конкретным многоквартирным домам, то разрешение отзовут.

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