Президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и архиепископ Латвийской Римско-Католической Церкви митрополит Збигнев Станкевич поздравили жителей Латвии с праздником, сообщает агентство LETA со ссылкой на публикаций высших должностных лиц страны в твиттере.

Ринкевич желает согражданам, чтобы сбылись их большие и маленькие мечты и в жизни было больше прекрасных мгновений. "Пора остановиться в ежедневном беге, улыбнуться ближним, встретить чудо, а потом снова идти дальше! Умиротворенного Рождества!", — сказано в записи президента.

Премьер Эвика Силиня пожелала жителям, чтобы праздничное тепло пришло в каждый дом и в каждое сердце, а Рождество было наполнено светлыми мгновениями и мыслями о любви.

В преддверии Рождества архиепископ Латвийской Римско-Католической Церкви митрополит Збигнев Станкевич призывал жителей Латвии искать поддержки у Бога, когда вы находитесь в беде.

"Вверим Тому, в Ком все было создано, наши намерения и надежды, трудности и боли, прося, чтобы Сын Божий принес мир в наши измученные сердца", — призывает архиепископ.

Фото: F64

По словам митрополита, "когда мы смотрим на младенца Иисуса взором веры, для человека открывается дверь в божественную реальность".

"Счастливого и мирного Рождества!" - пожелал Збигнев Станкевич.

25 декабря католики и протестанты по всему миру отмечают Рождество Христово.

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