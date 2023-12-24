По данным на середину декабря, Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро. Эти автомобили в Украину доставляет Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка.

16 февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государству — в качестве поддержки украинского общества.

Таким образом, была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку вышеупомянутые изменения в законе вступили в силу, правительство в этом году приняло несколько решений относительно передачи в Украину конфискованных автомобилей.

По данным Службы государственных доходов, в этом году Украине с помощью Twitter-конвоя был передан 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Сейчас к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Twitter-конвой Рейниса Позняка начал работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро, которые отправлялись туда каждую неделю.

В июне этого года Европарламент присудил обладателю титула "Человек Европы в Латвии" Рейнису Позняку Премию гражданина Европы.

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