"Богу не нужно топливо, Ему ничего не нужно от нас, поэтому Он любит бескорыстно. Тайна рождественской радости – это именно тайна приближения Бога к человеку, чему способствуют яркие рождественские елки", – сказал в своей проповеди на Рождественском богослужении в Риге архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (LELB) Янис Ванагс.

В начале проповеди архиепископ Янис Ванагс напомнил, что в Рождестве есть тайна и что оно прежде всего связано с радостью.

"Разгадку этой памяти о загадке рождественской радости может дать елка, которую мы украшаем накануне праздника. Сияющая в пламени рождественская елка имеет впечатляющий прототип — Моисей, блуждая по пустыне, видит горящий терновый куст, который горит, но не сгорает. И это его удивляет, потому что Моисей знает, что когда дерево горит, оно сгорает. Каждое известное ему топливо горит. Что это такое? Это знак. И что же оно может нам сказать сегодня вечером?", — задается вопросом священнослужитель.

"Если бы кто-то спросил, кто такой Бог, что бы вы ответили? Самый распространенный ответ был бы такой: Бог — высшее существо. И знаете, это не делает вас счастливым. Бог находится где-то высоко, к которому ведет длинный и трудный путь. В древнем мире считали, что высоко — за облаками, на вершине Олимпа. Первые советские космонавты отправились искать Бога в космос и сообщили, что не видели его. Человечество отправляет зонды в космос и помещает в них информацию о Земле и о людях, они путешествуют за пределы солнечной системы, но нет информации, что они достигли Бога. Тогда, может быть, Бога вообще нет?

"Это может быть облегчением, потому что у каждого существа в мире есть свое место в пищевой цепи. Если Бог — высшее существо, то у нас мало шансов в такой конкуренции. Возможно, вы помните высказывание французского философа Жан-Поля Сартра: "Если Бог существует, то я не свободен, но я свободен, следовательно, Бога нет". Можно спорить о том, насколько свободен человек от своих желаний, но главная ошибка Сартра в том, что он не заметил, что терновый куст не горит", — заметил Ванагс, добавив, что это означает — "Богу не нужно топливо, Бог не из мира, он не высшее существо в пищевой цепи, он вовсе не существо. Бог есть сам акт бытия, его источник, в котором мы все живем, движемся и существуем".

По его словам, для обозначения этого Церковь празднует Октаву Рождества — восемь дней: "Богу ничего не нужно от мира, от тебя. Он не хочет отнять твою свободу, ты можешь сохранить ее, пока сам признаешь, что доверяешь свою свободу Богу. Это лучший сценарий вашей жизни, и именно ему вы это предложите. Тогда он примет это в своей беспричинной доброте", — сказал архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви.

"Но если Бог не от мира, то до него не доберется даже самый дальний зонд. И это тоже не радует. Богу от меня ничего не нужно — это скорее внушает печаль. Очень хорошо, что Богу ничего от нас не нужно. Давайте возрадуемся этому, это значит, что Он не хочет нами манипулировать, Ему это не выгодно, он любит самозабвенно", — добавил он.

"Бог — это не снежная вершина за облаками, до которой нужно добраться с трудом и опасностями. Бог — это как пилот вертолета, который ищет место для посадки — в твоей душе, в твоей жизни. Он здесь, и в ​​Рождество мы чувствуем это каждой клеткой. Секрет радости — это Приближение Бога, а если ты крещеный, то посадочная площадка уже создана, так что тебе остается только очистить ее от мусора, чтобы Бог смог приземлиться ", — сказал священнослужитель.

"Рождество ничего не приказывает и ничего не запрещает — оно дает. Без заслуг, без условий или манипуляций — Оно не жестоко. Оно изливает свою красоту на хороших и плохих, на праведных и неправедных. Человека соблазнит это, и он обратится к источнику красоты, чтобы посмотреть поближе. И, пытаясь очистить взглядом, он придет к тому, что истинно и что хорошо", - добавил Ванагс.

"Рождество — латышское. Посмотрите вокруг! Нет ничего более латышского, чем Рождество — его праздновали наши бабушки и дедушки, прадеды и прабабки", — сказал он.

По его словам, корни латышскости уходят глубоко в событие Рождества Христова и вобрали в себя все прекрасное, истинное и доброе. "Празднуйте, наслаждайтесь и не волнуйтесь! Вот та прекрасная, полная радость Рождества, которую я желаю каждому человеку, приветствуя его: счастливого, латышского Рождества, прекрасного праздника Рождества Христова", — заключил Ванагс.

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