В прививочном кабинете Рижского родильного дома закончились вакцины от гриппа, финансируемые государством, говорится в сообщении родильного дома.

По словам пресс-секретаря медицинского учреждения Байбы Аузане, с конца сентября от гриппа было привито 203 беременные женщины. Родильный дом запросил большее количество вакцин против гриппа, но не получил их.

Роддом получил уведомление от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) о том, что запас вакцин Influvac Tetra, имеющийся на этот сезон, исчерпан. Уже с 1 ноября заказы на вакцины Influvac Tetra не выполняются и аннулируются.

ЦПКЗ сообщает, что если врач не может сделать финансируемую государством прививку от гриппа, на сайте учреждения можно найти информацию о том, где еще есть вакцины.

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