С января 2024 года в детских садах Риги повысится плата за посещение. Родители обеспокоены, а в Рижской думе утверждают, что муниципальное софинансирование будет также увеличено, но пока не ясно, насколько. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

"Мамочки, чьи дети ходят в частные детсады в Риге. На сколько вам в садике повысили оплату с первого января? У нас доплата родителей вырастет на 35%. В целом будем доплачивать дополнительно 60-70 евро. Мы в шоке от такого роста! При этом, софинансирование Рижской думы не изменится с первого января", — это и другие похожие сообщения от обеспокоенных родителей можно найти в различных группах в Facebook.

Рижская дума доплачивает частным детским садам за каждого ребенка. За ребенка в возрасте до 4 лет — по 328 евро, а за детей постарше по 242 евро. Однако этих денег не хватает на содержание детей и родителям приходится доплачивать.

В связи с инфляцией и другими факторами многие детские сады вынуждены повышать плату. Однако в то же время в Рижской думе утверждают, что вырастет и муниципальное софинансирование.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования, культуры и спорта Иварс Баламовскис, с учетом того, что в 2023 году была повышена минимальная зарплата, выросли коммунальные расходы и были увеличены зарплаты педагогов, финансирование самоуправления вырастет "согласно методике и расходам".

Однако пока неизвестно, насколько увеличится софинансирование столичной думы и хватит ли его на покрытие всех дополнительных расходов.

Так, в частном детском саду Patnis с 1 января плата за посещение повысится на 80 евро. Неизвестно, какую часть этой суммы придется доплатить родителям — это будет зависеть от размера софинансирования Рижской думы.

Между тем, глава Ассоциации частных дошкольных учреждений и руководитель детсада "Creakids" (в котором тоже вырастет оплата с 1 января) Дайна Кайиня отметила, что методика подсчета размера софинансирования устарела и не отражает реальности.

По ее словам, для родителей детей в возрасте 5-6 лет, скорее всего, ничего не изменится, Это обусловлено тем, что госдотация на оплату труда педагогов повышается вместе с их зарплатами. В случае софинансирования через самоуправление ситуация иная.

Методика расчета софинансирования основывается на расходах предыдущего года, и повышенные зарплаты с 1 января будут учтены только через год. Кайиня считает, что в 2022 году Рижская дума недостаточно адекватно повысила софинансирование, учитывая инфляцию в 20%.

Частные детские сады надеются, что Рижская дума проявит более щедрый подход в этом году, но также отмечают, что следует ориентироваться на пример скандинавских стран. В этих странах нет такого явного разделения между частными и муниципальными детскими садами, и родители платят за образование примерно одинаково, что предотвращает социальную сегрегацию.

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