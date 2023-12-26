В конфликте на Ближнем Востоке жители Латвии на данный момент больше симпатизируют израильтянам, свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства SKDS, который был проведен в конце ноября.

Согласно результатом опроса, 23% латвийцев симпатизируют израильтянам, а 6% — палестинцам. В то же время почти половина респондентов, или 48%, не испытывает симпатий ни к одной из сторон, 11% опрошенных сочувствуют обеим сторонам конфликта, а 12% латвийцев не имеют мнения по этому вопросу.

SKDS проводит такого вида опросы с 2000 года и в большинстве случаев респонденты всегда подчеркивали, что не поддерживают позиции ни одной из воюющих сторон, например, в 2015 году 68% опрошенных отметили, что не занимают ни одну сторону, а в 2010 году такой ответ дали 67% жителей Латвии.

Среди тех, кто принял чью-либо сторону, симпатии с годами колебались, например, в 2000 году 16% опрошенных защищали израильтян, а 12% — палестинцев; в 2015 году это соотношение составляло 8% против 4%. Поддержка израильтян была выше, чем поддержка палестинцев и в 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 годах.

При этом бывали и годы, когда в Латвии было больше жителей, которые поддерживали палестинцев, например, в 2006 и 2013 годах на стороне палестинцев было 10% респондентов, а на стороне Израиля — 7%. В свою очередь, в 2008 и 20010 году поддержка обеих сторон в Латвии была одинаковой.

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