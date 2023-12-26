Адвокат депутата Сейма Глории Гревцовой подала кассационную жалобу на решение Рижского окружного суда, которым Гревцова признана виновной во лжи Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и приговорена к 160 часам общественных работ.

Как стало известно агентству LETA, дело сейчас находится в Верховном суде. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Избранная в 14-й Сейм от партии "Стабильность!", а теперь не принадлежащая к фракциям депутат Гревцова обвинена по 272-й статье Уголовного закона за намеренное предоставление ложной информации ЦИК.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что Гревцова будучи кандидатом в депутаты Сейма предоставила ЦИК ложные сведения о себе в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование". Однако она поставила свою подпись под анкетой кандидата и передала ее в ЦИК 13 июля 2022 года.

За предоставление ложной информации ЦИК человек может быть наказан кратковременным лишением свободы на срок от 15 дней до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных зарплат.

Ранее прокурор просил суд приговорить Гревцову к 200 часам общественных работ и штрафу в размере 6200 евро.

В свою очередь, Гревцова просила ее оправдать, утверждая, что ее вина не была доказана в ходе судопроизводства. Также она подчеркнула, что данные ЦИК были изменены у нескольких ее сопартийцев и об этом был проинформирован прокурор, однако он не принял к сведению слова обвиняемой.

Как заявила прокурор в ходе судебных прений, Гревцова знала, что заполненная ею анкета была подана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что Гревцова предоставила своим сопартийцам правдивую информацию о своем образовании и опыте работы, а ошибка появилась в ходе ввода данных.

Кроме того, Гревцова подписала анкету ЦИК с "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдывать депутата только потому, что она могла не прочитать анкету ЦИК.

Ранее адвокат Гревцовой просил приобщить к делу некоторые документы. Один документ связан с ответом ЦИК от 26 октября прошлого года председателю партии "Стабильность!" Алексею Росликову, в котором ЦИК отказала в возможности исправить данные в анкете Гревцовой.

Также в дело была добавлена распечатка электронного письма Гревцовой, в котором она отправила заполненную анкету. По словам депутата, это было сделано 1 июля. В письме было указано, что последним местом работы Гревцовой была компания Dolo, где она была вспомогательным персоналом.

В разделе "Образование" было указано, что Гревцова получила среднее образование в Рекавской средней школе в 2008 году.

На данный момент Гревцова продолжает исполнять обязанности депутата Сейма. В регламенте Сейма говорится, что депутат, осужденный за преступление, считается исключенным из состава парламента со дня вступления в силу обвинительного приговора. В Латвии существуют суды трех инстанций.

Ранее Рижский городской суд в Пардаугаве признал Гревцову виновной. На приговор была получена кассационная жалоба, а также протест прокурора. Окружной суд признал Гревцову виновной.

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