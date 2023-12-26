Сортировать мусор выгодно, ведь тогда вывоз отходов стоит дешевле. Однако из-за безответственности части жильцов, домоуправлениям часто приходится не удается экономить. Председатель правления компании Clean R Валерий Станкевич призвал тех, кто по какой-нибудь причине не хочет сортировать мусор, выбрасывать его в зеленые контейнеры для бытовых отходов и не сводить на нет усилия соседей, которые сортируют мусор. Об этом он сказал в эфире программы ЛР-4 "Открытый разговор", пишет Rus.LSM.lv.

С 1 января 2024 года вывоз биологических отходов будет стоить на 40% дешевле, чем вывоз бытовых отходов.

Станкевич подчеркнул, что если жители начнут выбрасывать биологические отходы в специальные контейнеры, они смогут сэкономить 40%, уменьшив общий объем бытовых отходов, которые требуют вывоза за полную стоимость.

По словам главы Clean R, с точки зрения бизнеса операторам вывоза мусора было бы выгоднее, чтобы жители не занимались сортировкой, а выбрасывали все в контейнер для бытовых отходов. В то же время Станкевич отметил, что сортировка важна для достижения целей страны и Европейского союза в целом.

Председатель Латвийской ассоциации домоуправов Эрвин Страупе выразил обеспокоенность тем, что люди нередко смешивают разные виды отходов, что увеличивает расходы на вывоз.

Председатель правления компании Clean R также подчеркнул, что система будет работать, если это будет происходить не только количественно, но и качественно.

Он призвал тех, кто не желает участвовать в сортировке отходов, не мешать усилиям других и выбрасывать все в зеленый контейнер.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram