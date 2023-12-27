Дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai по пассажирским перевозкам LTG Link сегодня начинает железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой, сообщили агентству LЕТА представители Lietuvos geležinkeliai.

Поезд LTG Link будет отправляться из Вильнюса утром, а из Риги — во второй половине дня. Поездка между двумя столицами займет четыре часа и 15 минут, что аналогично поездке на автомобиле.

Поезд отбывает из Вильнюса в 6.30 утра, из Кайшядориса — в 7.14, из Шяуляя — в 8.51 и из Йонишкиса — в 9.30. В Елгаву поезд прибывает в 10.06, а на Рижский центральный вокзал — в 10.43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15.28, из Елгавы — в 16.08, из Шяуляя — в 17.21 и из Вильнюса — в 19.51.

На первом поезде сегодня в Ригу приедут премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Мариюс Скодис.

В Риге в 10.43 гостей встретят премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс. После этого состоится рабочий обед глав правительств двух стран.

Стандартная цена билета составляет 24 евро. Дети до шести лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получают 30-процентную скидку.

В поезде будет 142 места и четыре стойки для велосипедов.

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