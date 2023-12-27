Вопрос зарплат будет одним из приоритетов в наступающем году, заявил в программе Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" руководитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньш Балтманис.

"Я очень надеюсь, что в начале года по этому вопросу будет некоторая ясность", — добавил он. Со своей стороны Балтманис готов делать все возможное, чтобы привлекать работников и удерживать имеющихся.

Как сообщило агентство LETA, на портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за равномерные доплаты спасателям ГПСС.

В инициативе на Manabalss указано, что в 2022 зарегистрирован 10 161 случай спасательных работ, в 2021 году — 9011 случаев. Количество вызовов на спасательные работы ежегодно возрастает примерно на 12%.

В то же время в ГПСС не хватает около 12% работников, и текучесть кадров растет.

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