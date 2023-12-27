С сегодняшнего дня в связи с завершением строительства Восточной магистрали внесены изменения в маршруты автобусов № 13, 20, 58 и 63 и их расписание, сообщает Rīgas satiksme.

Также изменено время отправления автобусов 4-го маршрута по рабочим дням для согласования с расписанием 13-го автобуса. С другой стороны, на 6-м автобусном маршруте отдельные рейсы в направлении Бикери рано утром будут начинаться с остановки Nīcgales iela.

Автобусы 13-го маршрута в направлении от станции Бабите до Пречу-2 будут курсировать по маршруту до улицы Ницгалес, далее по улицам Ницгалес, Виеталвас, Вестиенас, Пилдас и далее по маршруту.

В направлении от Пречу-2 до станции Бабите автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Пилдас, далее по улицам Пилдас, Вестиенас, Виеталвас, Ницгалес и далее по маршруту.

Автобусы 20-го маршрута в направлении от улицы Петерсалас к кладбищу Плявниеки будут курсировать по маршруту до улицы Пилдас, далее по улицам Пилдас, Ницгалес, Сеску, Дарзциема и далее по маршруту.

В направлении от кладбища Плявниеки до улицы Петерсалас автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сеску, далее по улицам Сеску, Ницгалес, Пилдас, Вестиенас, Виеталвас, Матиса и далее по маршруту.

Автобусы 63-го маршрута в направлении Шампетерис–Межциемс будут курсировать по существующему маршруту.

В направлении Межциемс-Шампетерис автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сеску, далее по улицам Сеску, Ницгалес, Пилдас, Вестиенас, Виеталвас, Матиса и далее по маршруту.

Таким образом, указанные маршруты по улице Вестиенас будут ходить одинаково в обоих направлениях. В связи с этим на улице Вестиенас будут открыты две новые автобусные остановки.

На 4-м автобусном маршруте в будние дни немного изменится время отправления, чтобы обеспечить пересадку между 4-м и 13-м автобусами на станции Бабите.

Автобусы 58-го маршрута в направлении из Вецмилгрависа в Пурвциемс будут курсировать по маршруту до путепровода Густава Земгала, далее по путепроводу, Густава Земгала гатве, улицам Иерикю, Дзелзавас, Вайдавас до конечной остановки Vaidavas iela. На этом участке автобусы будут останавливаться на остановках Brīvības gatve, Stārķu iela, Gustava Zemgala gatve, Vaidavas iela.

В направлении от Вецмилгрависа до Пурвциемса автобусы будут ходить по улицам Вайдавас, Иерикю, Густава Земгала гатвее, путепроводу Густава Земгала и далее по маршруту. На этом участке автобусы будут останавливаться на остановках Vaidavas iela, Ūnijas iela, Ieriķu iela, Brīvības gatve.

Будет закрыта временная остановка Brīvības gatve на Густава Земгале гатве возле Дворца культуры ВЭФ, и автобусы 58-го маршрута в направлении Вецмилгрависа будут останавливаться вместе с автобусами 48-го маршрута на остановке Brīvības gatve.

Автобусы 6-го маршрута, как и ранее, будут начинать маршрут с конечной остановки Бикери, а при выезде из парка будут принимать пассажиров с остановки Nīcgales iela. В связи с этими изменениями у пассажиров будет возможность добираться до Бикери раньше, чем сейчас. Время отправления автобусов с остановки Nīcgales iela в сторону Бикери в будние дни в 4.50, 5.20, 5.49, в выходные дни в 5.10 и 6.00.

Вместе с изменениями маршрутов изменится и время отправления с остановок, но количество рейсов не изменится.

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