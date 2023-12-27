Реконструкция комплекса зданий Нового рижского театра (JRT) завершена: 22 декабря он передан в эксплуатацию. В январе еще продолжится устранение дефектов и обустройство помещений, после чего театр сможет постепенно начать обживаться в историческом доме на улице Лачплеша, 25. Об этом сообщает госкомпания Valsts nekustāmie īpašumi.

В Большом зале театра сохранились черты более чем векового здания. Элементы интерьера 1930-х годов – центральный светильник в зале, квадратные светильники, темно-красно-коричневые сосновые фанерные панели.

В результате реконструкции зрители будут иметь очень хорошую видимость и слышимость с любого места как на первом этаже, так и на балконе. Этого удалось добиться за счет изменения крутизны рядов и перестройки балкона. Согласно современным требованиям также перестроена сцена, она оборудована бесшумной лебедочной системой для перемещения декораций.

После реконструкции на первом этаже Большого зала будет 322 зрительских места, а на балконе – 166 мест. Большой зал Black box ассчитан на 230 мест, малый – на 100 мест.

В настоящее время в комплексе JRT завершено около 95% строительных работ.

Согласно отчету Минкульта, Новый Рижский театр до 31 августа этого года для нужд здания приобрел оборудование на сумму 937 574 евро. Сумма в 724 068 евро была вложена в покупку мебели - данную услугу JRT предоставила фирма SIA Rīgas seklu fabrika.

Театр также приобрел у SIA Inflekss деревообрабатывающее оборудование для декораторских мастерских на сумму 140 353 евро и автомобиль у SIA Moller Auto за 45 441 евро. A SIA Sapidum получило от театра 1210 евро на то, чтобы специалисты подготовили техническое задание на закупку компьютеров. SIA ATEA продало театру компьютерное оборудование на 25 224 евро.

В бюджете Министерства образования и культуры в прошлом году на покрытие расходов на приобретение оборудования JRT было предусмотрено финансирование до 1,5 миллиона евро. На оставшееся финансирование в размере 562 426 евро общество капитала осуществит закупки до 1 марта 2024 года, когда здание JRT на улице Лачплеша будет передано театру в долгосрочную аренду.

До 1 марта 2024 года планируется приобрести техническую мебель для мастерских и технических помещений на 60 500 евро, уличную мебель на 36 300 евро. В таблице 51 055 евро отмечены как "прочая мебель". За 18 150 евро JRT планирует закупить металлические столбы для отделки складов, а на бытовую технику будет выделено 4840 евро.

JRT планирует закупить комплекты сантехнического оборудования для всего здания на сумму 30 250 евро, 36 300 евро будут направлены на приобретение металлообрабатывающего оборудования для цеха. На 18 150 евро JRT закупит оборудование для парикмахерских и косметических салонов, на 4235 евро - верстаки для швей, швейные машины.

JRT планирует закупить гладильное оборудование на 7260 евро, оборудование для мытья полов и тележки для уборщиков на 18 150 евро. Театр планирует выделить 18 150 евро на оборудование информационных технологий. За 48 400 евро театр планирует приобрести светодиодные экраны для спектаклей, за 77 440 евро – афишные экраны, за 48 400 евро – уличные текстовые экраны на фасаде здания.

JRT собирается направить 36 300 евро на техническое оснащение службы спектаклей, за 5627 евро планируется приобрести шкаф озоновой дезинфекции для чистки костюмов. Еще 871 евро планируется выделить на хранение велосипедов. В таблице 12 100 евро отмечены "на содержание исторических панелей входного прохода".

Также JRT планирует выделить 17 848 евро на предметы интерьера, 6050 евро на систему орошения зеленой зоны двора. Такая же сумма предназначена для выплаты экспертам за подготовку технического задания на закупку оборудования.