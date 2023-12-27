Дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai по пассажирским перевозкам LTG Link сегодня начала железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.

Поезд LTG Link отправился из Вильнюса утром, Ригу он покинет во второй половине дня. Поездка между двумя столицами заняла четыре часа и 15 минут, что аналогично поездке на автомобиле.

Поезд отбыл из Вильнюса в 6.30 утра, из Кайшядориса — в 7.14, из Шяуляя — в 8.51 и из Йонишкиса — в 9.30. В Елгаву поезд прибыл в 10.06, а на Рижский центральный вокзал — в 10.43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15.28, из Елгавы — в 16.08, из Шяуляя — в 17.21 и из Вильнюса — в 19.51.

На первом поезде сегодня в Ригу приехали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Мариюс Скодис.

В Риге в 10.43 гостей встретили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс. После этого состоялся рабочий обед глав правительств двух стран.

Welcome to Riga, @IngridaSimonyte!🚆

The new train route connects 🇱🇹 and 🇱🇻, enhancing our cultural, economic ties, and friendship. To the Lithuanian passengers, enjoy the beauty of Latvia! Don't miss the enchanting Christmas Market! 🎄 Rail link complements our air connections. pic.twitter.com/zHre4pyUTZ — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 27, 2023

Шимоните: путешествие на поезде — это "европейская привычка"



"Многие из нас пробовали разные способы передвижения между Вильнюсом и Ригой — летали на самолете, ездили на машине, ездили на автобусе. Теперь к этим вариантам добавится, пожалуй, самый экологичный способ передвижения — по железной дороге", — сказала Шимоните на Вильнюсском вокзале перед отправлением первого пассажирского поезда в Ригу. Она подчеркнула, что путешествие на поезде — это "европейская привычка".

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис отметил, что создание железнодорожной остановки, например, в Йонишкисе является частью региональной политики. Он выразил надежду, что в будущем этот маршрут будет дополнен сообщением с Таллином и другими маршрутами в Латвию.

Министр транспорта Литвы: продление маршрута из Риги в Таллин будет зависеть от латышей и эстонцев



После состоявшегося в среду запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Вильнюсом и Ригой продление маршрута до Таллина зависит от взаимных договоренностей между латвийскими и эстонскими должностными лицами, заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.

По его словам, сейчас Латвия и Эстония ведут переговоры о сообщении между Ригой и эстонским городом Тарту, в соответствии с которым может быть скорректировано расписание поездов Вильнюс-Рига.

"Мне очень сложно говорить о проектах, на которые я сам не имею большого прямого влияния, потому что сначала должны договориться эстонцы и латыши", — заявил Скуодис журналистам в Вильнюсе в среду.

"Уже ведутся переговоры о сообщении между Ригой и Тарту, и от Тарту до Таллина у нас есть это (железнодорожное — BNS) сообщение. Если будет сообщение между Ригой и Тарту, думаю, мы обязательно сможем скорректировать расписание (на маршрут Вильнюс-Рига"), — сказал министр.

Скуодис не смог ответить на вопрос, будет ли пассажирский поезд Рига-Тарту продолжением маршрута Вильнюс-Рига или отдельным маршрутом: "Это будет зависеть от того, как мы договоримся".

Уже сообщалось, что стандартная цена билета составляет 24 евро. Дети до шести лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получают 30-процентную скидку.

В поезде 142 места и четыре стойки для велосипедов.

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