Чтобы в 2024 году получить скидки по налогу на недвижимость (NĪN) в Риге, рижане должны зарегистрировать свой официальный электронный адрес или дать согласие на электронную связь с департаментом финансов Рижской думы. Электронный канал связи должен быть активен в течение всего налогового года, сообщает самоуправление.

Если официальный электронный адрес уже создан или всю корреспонденцию, связанную с NĪN, человек уже теперь получает по электронной почте, то обращаться в департамент не нужно.

Те налогоплательщики, которые по разным причинам не активны в электронной среде, но претендуют на скидки в 2024 году, должны до 1 января подать в департамент заявление с указанием объективных причин, мешающих им зарегистрировать электронный канал связи, либо зарегистрировать официальный электронный адрес или дать согласие на электронный канал связи с департаментом по электронной почте.

Требование о регистрации электронного канала связи или подаче заявления не распространяется на пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й групп, лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и ликвидаторов этой аварии, лиц, которым Рижская социальная служба присвоила статус малообеспеченных или нуждающихся домохозяйств, и политически репрессированных.

Эти налогоплательщики должны подать заявление о соответствии одному из указанных статусов и подтверждающие документы только в том случае, если эта информация ранее не была предоставлена.

Для того, чтобы подтвердить канал электронной связи с департаментом, нужно:

активизировать официальный электронный адрес на https://latvija.gov.lv/

или

подать заявление на портале www.eriga.lv в разделе "Налог на недвижимость" (Nekustamā īpašuma nodoklis), услуга "E-dokumentu iesniegums";

или

прислать подписанное электронной подписью заявление на электронную почту департамента pip@riga.lv.

Более подробную информацию о скидках по налогу на недвижимость можно найти на сайте департамента (здесь) в разделе "NĪN atvieglojumi" или позвонив по бесплатному информационному телефону 80000850, из-за границы -по номеру +371 67105919.

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