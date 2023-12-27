В среду, 27 декабря, Ропажская краевая дума поддержала присоединение поселка Балтэзерс к Адажскому краю.

Хотя в связи с административно-территориальной реформой изначально было предложено присоединить всю Гаркалнскую волость к Адажскому краю, сегодня Ропажская дума решила разделить Галкарне, отдав Балтэзерс Адажскому краю, при этом сохранив в Ропажском краю другие территории вокруг Балтэзерса, например, зажиточные поселки Приедкалне и Букулты.

В заседании думы участвовали также жители Гаркалнской волости, которые категорически возражали против, по их мнению, неправильной интерпретации данных опроса, а также недостаточного информирования жителей о возможности принять участие в опросе.

По их мнению, необходимо учитывать мнение проголосовавших жителей.

Также перед заседанием думы было распространено письмо, в котором жители Балтэзерса призывали Ропажскую думу поддержать разделение Гаркалнской волости.

В ходе заседания жители высказали различные упреки и призывы, например, не платить налоги самоуправлению. По словам жителей, в прошлом году население Гаркалнской волости заплатило в краевой бюджет 21 миллион евро.

Также прозвучал упрек в адрес депутатов и мэра бывшей Гаркалнской краевой думы, которые в последний момент приняли решение вразрез с мнениями жителей, которые поддерживали присоединение Гаркалне к Адажи. Жители Гаркалне почувствовали себя "кинутыми".

Помимо Балтэзерса, Адажскому краю предлагаются и другие места, которые позволят успешнее управлять, развивать и содержать территории, например, Адажскому краю планируется передать необходимую территорию для развития села Марсили (Mārsili).

В свое время планы административно-территориальной реформы предусматривали присоединение к Адажскому краю большей части бывшего Гаркалнского края — вплоть до Видземского шоссе.

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