В среду, 27 декабря, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призвал Прокуратуру служебного расследования в госучреждениях обвинить должностное лицо Национальной службы здравоохранения (NVD) в разглашении проекта условий публичной закупки, сообщили порталу Delfi в KNAB.

Полученные KNAB во время досудебного расследования доказательства свидетельствуют о том, что должностное лицо отправило физическому лицу проект условий служебной закупки и приложение к нему, которые являются информацией ограниченной доступности до фактического объявления закупки. Эту информацию запрещено передавать третьим лицам.

Конкретная закупка связана с работами по содержанию системы э-здоровья.

KNAB начал уголовный процесс 23 мая.

Уголовный закон за разглашение неразглашаемой информации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

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