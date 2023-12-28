В четверг гололед и снег затрудняют движение в большинстве районов Латвии, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются противогололедными материалами. В работах по обслуживанию дорог задействована 131 единица зимней техники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение затруднено на региональных дорогах по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Кулдиги, Тукумса и Вентспилса.

Ограничения массы на грунтовых дорогах, в основном в Курземе и Земгале, введенные во время недавних дождей и оттепели, остаются в силе. На 80 участках грунтовых дорог введены ограничения по весу транспортных средств.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram