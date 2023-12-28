Новый год Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) ждет с беспокойством, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор NMPD Лиене Ципуле.

"Мы с беспокойством ждем Нового года, потому что в эти праздники больше всего употребляют алкоголь и возрастает риск различных травм", — отметила Ципуле.

В то же время прошедшие праздники Ципуле охарактеризовала как спокойные.

Ранее представитель NMPD Лаура Берзиня сообщила агентству LETA, что жители Латвии отметили Рождество спокойно и ответственно, поэтому медикам NMPD не пришлось выезжать на вызовы, связанные с тяжелыми травмами, которые были получены во время празднования.

В целом рождественские выходные для медиков прошли в обычном режиме, без особо примечательных случаев. В праздники количество вызовов не увеличилось.

Хоть один праздник и прошел, впереди еще один — празднование Нового года. Ежегодно именно в это время сотрудники NMPD должны оказывать помощь тем, кто из-за своей безбашенности и под влиянием алкоголя неосторожно обращался с пиротехникой.

Это рваные раны, обширные ожоги тела, травмы лица с переломами костей, повреждениями глаз и нарушения зрения, а также травмы ладоней с раздробленными пальцами и ампутациями, переломы и другие травмы. Кроме того, травмы получают не только взрослые, но и дети и молодежь, оставшиеся без присмотра взрослых, подчеркнула Берзиня.

NMPD желает защитить себя и своих близких, чтобы какая-то трагическая случайность не омрачила не только празднование Нового года, но и всю оставшуюся жизнь.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram