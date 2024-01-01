Рабочая группа, в которую вошли представители нескольких университетов, разработала и адаптировала более 40 онлайн-курсов по улучшению цифровых навыков, которые бесплатно доступны всем желающим, сообщили в Видземской высшей школе.

Курсы позволяют, например, повысить информационную грамотность и грамотность в области данных, улучшить навыки коммуникации и сотрудничества, научиться созданию цифрового контента, освоить основы безопасности в виртуальной среде и навыки решения проблем.

В проекте участвуют Лиепайский университет, Видземский университет, Даугавпилсский университет, Резекненская технологическая академия и Латвийская морская академия Рижского технического университета (РТУ), которые разработали оригинальные курсы либо переработали учебный контент c платформ Coursera и edX.

Учебные курсы можно найти на портале электронного образования eduaim.moodle.mii.lv. Перед тем, как начать учиться, нужно пройти тест, чтобы определить свой индивидуальный уровень цифровых навыков. После прослушивания курсов выдается сертификат университета, разработавшего курс, с указанием конкретных часов и кредитных пунктов.

Кроме того, во всех пяти университетах-партнерах некоторые курсы интегрированы в учебный процесс. Их освоили уже 250 студентов. В результате проекта создан портал, которым могут пользоваться и другие латвийские учебные заведения — www.eduaim.eu.

Проект "Повышение цифрового потенциала университетов с интеллигентной интеграцией учебных онлайн-ресурсов и аналитики" реализуется с октября 2022 года по декабрь этого года. Его стоимость составляет 1,321 миллиона евро, в том числе 71,6% финансируется Европейским социальным фондом, а 28,4% составляет финансирование государственного бюджета.

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