Сейчас угроза России по отношению к странам НАТО мала, но даже если это один процент, Латвия должна быть к этому готова. Об этом в интервью программе "Домская площадь" на LR4 заявил чрезвычайный и уполномоченный посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

"На сегодняшний день НАТО видит две главные угрозы - терроризм и Россия. Позиция альянса в отношении войны в Украине абсолютно прозрачная и четкая - однозначное осуждение России. Мы не можем допустить, чтобы в современной Европе какое-то государство столь грубо нарушало все договоренности и вело себя, как брутальный агрессор. Поэтому мы будем и дальше поддерживать Украину. [...] НАТО - оборонительный альянс, и он работает над разными вариантами сценариев развития событий. Сейчас угроза России по отношению к странам НАТО мала, но даже если это один процент, мы должны быть к этому готовы", — сказал Риекстиньш.

Он подчеркнул, что сейчас у НАТО с Россией нет никакого сотрудничества. Есть канал связи между военными - чтобы можно было обсуждать события, которые могли бы быть поняты двояко, но никакого политического диалога нет.

Действительно ли Латвия надежно защищена, находясь под крылом НАТО? Рекстиньш заверил, что это так.

"Следующий год будет сложный, и я никого не хочу обнадеживать, но жители Латвии не должны впадать в панику, а должны спокойно заниматься своими будничными делами и знать, что они находятся под надежной защитой. НАТО заботится о вашей безопасности", — подчеркнул посол.

По словам Риекстиньша, основная задача латвийского контингента, который курирует Канада, - вырасти до масштаба бригады. Строится новый полигон, закупается новое вооружение (прежде всего средства противовоздушной обороны). НАТО в целом продолжает увеличивать свою мощь.

"Мы должны учитывать тот факт, что в российском бюджете на следующий год 30 процентов отведено на военные нужды", — отметил дипломат.

Несмотря на отдельные разногласия между странами, НАТО продолжает оставаться сплоченным альянсом, чья главная задача - коллективная безопасность. В качестве примера гость студии привел тот факт, что самый большой латвийский контингент в составе НАТО сейчас находится в Косове.

"Мы, безусловно, можем рассчитывать на защиту НАТО", - резюмировал Риекстиньш.

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