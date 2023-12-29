К середине следующего года на восточной границе планируется построить инфраструктуру на труднодоступных участках, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
Такими участками являются заболоченные территории и берега рек.
Как сообщалось, заграждение на таких участках общей протяженностью 80 км будут строить шесть предприятий, выбранных в конкурсном порядке.
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