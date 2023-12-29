В этом году люди тратят на пиротехнику для зимних праздников на 20-30% меньше, чем в прошлом году, сообщил агентству LETA руководитель Ассоциации независимых пиротехников Янис Нутовцс.

Он думает, что это связано со снижением покупательной способности — в этом году жители Латвии в целом скромнее отмечают праздники.

В прошлом году был выше спрос на большие коробки для фейерверков, которые стоят 200 евро и больше, сказал Нутовцс. В этом году появилась тенденция, что соседи вместе закупают пиротехнику для общего салюта, но и в этом случае сумма покупки меньше.

Более точные данные о том, сколько люди тратят на пиротехнику, появятся в начале января, так как многие откладывают ее покупку на последний момент.

Нутовцс сообщил, что в этом году салют будут официально проводить шесть городов — Вентспилс, Огре, Даугавпилс, Валмиера, Екабпилс и Резекне, но ценовые опросы провели и несколько краев. Интересно, что в Курземе интерес к новогодним салютам проходит, а в Латгалии, наоборот, усиливается.

Как отмечали представители самоуправлений, города пробовали проводить световые шоу как альтернативу новогодним салютам, но люди были недовольны, так как шоу хорошо видно только близко стоящим зрителям.

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