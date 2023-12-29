Помощь Латвии Украине с начала российской агрессии достигла 595 млн евро, что составляет 0,85% внутреннего валового продукта государства, сообщает министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в ежегодном отчете о внешней политике Латвии.

Поддержка Украины осуществляется посредством активного межгосударственного диалога, военной, финансовой и гуманитарной помощи для уменьшения последствий российской агрессии и поддержки реформ.

Латвия поддерживает усилия Украины по евроинтеграции и начало переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС), а также укрепление военного потенциала Украины и проведение необходимых реформ, чтобы она могла вступить в НАТО, как только позволят обстоятельства.

С начала войны объем макрофинансовой, гуманитарной помощи и помощи для развития из бюджета Латвии составил около 39 млн евро. Эти средства были использованы для взносов в инструменты ООН, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и ОЭСР для поддержки Украины, а также для финансирования проектов сотрудничества.

Кариньш подчеркнул, что Латвия продолжает участвовать в процессе восстановления Украины, уделяя особое внимание Черниговской области. В 2023 году Латвия выделила 5,1 млн евро на восстановление Украины, из них проекты на 3,1 млн евро реализовало Министерство иностранных дел. С Программой развития ООН заключен договор на 2 млн евро о восстановлении объектов социальной инфраструктуры в Черниговской области.

Как указал министр, в 2023 году одновременно с реализацией проектов по преодолению последствий войны продолжалась реализация проектов по поддержке евроинтеграции Украины, на которые из бюджета МИД выделено более 500 000 евро. Латвия оказала поддержку по совершенствованию эффективного управления, развитию предпринимательства и сельского хозяйства, обучению молодых специалистов, обеспечению гендерного равенства, по программам здравоохранения и психологической реабилитации.

С начала войны в Украине в Рижской Восточной больнице, больнице Страдиньша и реабилитационном центре "Вайвари" прошли лечение и реабилитацию 240 украинских солдат.

Как подчеркивается в отчете, гражданское общество Латвии, предприниматели и неправительственный сектор продолжают активно поддерживать Украину, оказывая и гуманитарную, и военную помощь. Благотворительный фонд "Ziedot.lv" получил пожертвования от гражданского общества и предпринимателей на сумму более 23,7 млн евро, которые направлены на нужды оборонного сектора Украины, медицинских учреждений, украинских беженцев в Латвии. Также Украину продолжают активно поддерживать фонд "Предприниматели за мир", общества "Твои друзья", "Agendum" и многие другие.

"На уровне ЕС МИД выступает за изменение подхода к поддержке Украины, заявляя, что она должна быть более систематической и сфокусированной на длительном периоде, так как у России все еще достаточно ресурсов для продолжения агрессии. Латвия решительно поддерживает создание к 2027 году инструмента поддержки Украины в размере 50 млрд евро для оказания макрофинансовой помощи и поддержки реформ", - сказал Кариньш.

Глава МИД отметил, что на двусторонней основе Латвия продолжала оказывать Украине все виды военной помощи, объем которой с начала агрессии составил 370 млн евро.

Латвия отправила Украине беспилотные летательные аппараты, вертолеты, гаубицы, оружие и индивидуальное снаряжение, боеприпасы, противотанковое оружие и ракеты "Stinger".

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