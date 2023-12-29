Сравнение цен на продукты питания в магазинах показывает, что больше всего за год снизились цены на гречку и длинные огурцы, сообщил агентству ЛETA президент Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Хенрик Данусевич.

В группе молочных продуктов в декабре этого года по сравнению с декабрем прошлого года больше всего подешевел творог - на 24%, а цена сливочного масла снизилась на 21%. Цены на голландский сыр за год снизились на 16%, на российский - на 9%. По сравнению с декабрем прошлого года цены на молоко и кефир упали в среднем на 9-15%.

В категории мясных продуктов также наблюдается снижение. Например, докторская колбаса подешевела на 11%, бройлеры - на 3%, сардельки - на 2%, в то же время сосиски подорожали на 5%.

В категории хлеба и круп в декабре сильнее всего упали цены на гречку - на 44% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рис подешевел на 38%, овсянка - на 18%, белый хлеб - на 16%, ржаной - на 12%.

Цены на серый горох за год выросли на 18%, на макароны - на 14%.

По данным ЛАТ, в категории фруктов снижение цен наблюдалось только на лимоны и яблоки - на 2% и 7% соответственно. Больше всего за год подорожали киви (на 24%), мандарины и бананы (на 10%) и апельсины (на 5%).

Схожая ситуация наблюдается и в категории овощей. За год снизились цены на длинные огурцы (на 72%) и помидоры (на 19%), в то время как лук и морковь по сравнению с декабрем прошлого года стали дороже на 15%, картофель - на 10%, а капуста - на 4%.

Цены на растительное масло выросли на 5-15%, кофе и чай подорожали на 14-28%, а газированная и негазированная минеральная вода стала дороже в среднем на 9%.

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