По данным VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC), утром в воскресенье из-за осадков и гололеда во многих местах Курземе, Земгале и Видземе затруднено движение по основным и региональным дорогам страны.

Для улучшения условий дорожного движения в работах по содержанию дорог задействовано 70 единиц техники зимнего обслуживания "Latvijas autoceļu uzturētāja".

Условия движения затруднены почти на всех основных дорогах Курземе, за исключением Клайпедского шоссе (А11), а также во многих местах Земгале и Видземе, за исключением окрестностей Риги и Смилтене.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Алуксне, Цесиса, Добеле, Гулбене, Кулдиги, Лиепаи, Огре, Риги, Салдуса, Талси, Тукумса и Вентспилса.

В Латгале также затруднено движение по местным дорогам, а в окрестностях Валки условия движения на местных дорогах очень тяжелые.

Под воздействием дождя и мокрого снега на гравийных дорогах образуются колеи, которые зимой поддерживаются слоем снега, и они могут стать очень скользкими. Посыпать гравийные дороги противоскользящими материалами в такую ​​погоду неэффективно: тающий снег и дождь смывают песок с дороги и колейность тает.

31 декабря для грузового транспорта, в том числе автобусов, особенно опасно передвижение по местным дорогам, поэтому пассажиропоток в регионах может быть задержан.

Массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются и на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. Ограничения по массе транспортных средств введены на 81 участке гравийных дорог, сообщает LVC.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

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