Нескольким бывшим председателям Рижской думы были отправлены письма с просьбой решить, какой из их портретов разместить в галерее руководителей города, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Бывшим мэрам разъясняют, что в честь бывших председателей Рижской думы и в знак уважения к тому, что они сделали за время своего пребывания в должности, после окончания срока их полномочий делается портрет.

Столичное самоуправление обеспечивает размещение портрета в Ратуше, продолжая тем самым традицию, начатую в 1901 году — Портретную галерею мэров.

"Портретная галерея выполняет как репрезентативные функции, так и подчеркивает необходимость того, чтобы город Рига и ее жители стали исторически самосознательными и взращивали устойчивые традиции", говорится в письме РД.

Согласно правилам внутреннего распорядка Рижской думы, в ратуше размещается фотография или нарисованный портрет председателя Рижской думы. Услуги по фотографии и изготовлению фотографий обеспечивает самоуправление, а картину должен предоставить сам бывший мэр. Бывших глав муниципалитета просят сообщить о выборе художественного оформления их портрета.

Предыдущий мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал агентству LETA, что его выбор будет сделан в пользу фотографии, а не живописи. Другого бывшего мэра Дайниса Турлайса не устраивает изменение правил выбора между фотографиями и картинами.

Ранее сообщалось, что Рижская дума больше не будет финансировать роспись портретов бывших мэров. Это предусмотрено принятым на заседании думы внутренним регламентом. Если бывший председатель Рижской думы желает разместить нарисованный портрет в Портретном зале мэрии, он выбирает художника, который напишет портрет за свой счет, предварительно согласовав эскиз портрета с исполнительным директором города, а после изготовления портрета передает его самоуправлению.

Прежде роспись портретов бывших председателей думы финансировалась муниципалитетом. Последний портрет, помещенный в портретный зал, — портрет Яниса Биркавса, возглавлявшего РД с 2007 по 2009 год. После Биркавса должность мэра Риги занимали Нил Ушаков (2009-2019), в 2019 году его ненадолго сменил Турлайс, а позже мэром Риги был избран Олег Буров, который потерял свою должность после роспуска Рижской думы и назначения временной администрации.

Мартиньш Стакис получил пост мэра Риги в 2020 году после внеочередных муниципальных выборов. После того, как коалиционные фракции "Par/Progresīvie" и "Новое Единство" поссорились, Стакис подал в отставку, и в августе 2023 года мэром Риги избрали нынешнего председателя городского совета Вилниса Кирсиса.

Нил Ушаков ранее сообщил агентству LETA, что обязательно воспользуется возможностью разместить свой портрет в портретной галерее мэрии, но сейчас у него есть более вопросы.

По словам Олега Бурова, он мог бы подарить муниципалитету что-то более полезное, чем свой портрет. Дома у политика есть картины, но нет портретов, потому что он больше любит пейзажи.

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