Адажская краевая дума приняла решение за 1 037 000 евро приобрести землю для строительства новой школы, сообщает агентство LETA.

Депутаты Адажской думы поддержали покупку недвижимости "Liepnieki" в окрестностях Подниеки. Это земельный участок площадью 5,2 га, расположенный на пересечении улиц Подниеку и Краступес. В указанном месте власти Адажи планируют построить учебное заведение для 1-9 классов и необходимую спортивную инфраструктуру.

Таким образом, планируется обеспечить доступ к начальному школьному образованию и спорту для большинства жильцов многоквартирных домов на улицах Лелю-Краступес, а также жителей Гаркалне, Алдери и Балтэзерс.

Ранее комитет развития совета поддержал создание в Адажи нового учебного заведения на 800 мест. Согласно прогнозам, что к 2030 году количество жителей и школьников в Адажском крае увеличится.

Среди жителей Адажского края, 973 ученика в настоящее время учатся за пределами края (488 учеников проживают в Адажи, 485 - в Царникаве).

В Адажской средней школе в настоящее время не хватает мест для организации учебного процесса, что приводит к необходимости использования в качестве начальных классов специализированных классов. Таким образом, помещения приспособлены для размещения 170 детей.

В последующие годы нехватка мест в Адажской средней школе станет еще более заметной. Поэтому власти края ищут возможности для создания нового учебного заведения для 1-9 классов.

После анализа информации из пяти потенциальных мест для строительства учреждения недвижимость "Liepnieki" получила наивысшую оценку.

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