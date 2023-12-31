При этом Рижская дума подчеркивает, что "любое прославление страны-агрессора в Латвии запрещено законом и не будет проигнорировано".
Если примерно в 23:00 будут зафиксированы случаи празднования Нового года по московскому времени и прославления России, самоуправление призывает незамедлительно сообщать об этом в Рижскую муниципальную полицию по телефону 110.
Представители Рижской думы отмечают, что сотрудники полиции будут присутствовать во всех районах Риги и контролировать общественный порядок, в том числе будут пресекаться действия лиц, не соблюдающих нормы порядка.
Власти Риги проводить фейерверки тоже не планируют. Вместо фейерверков Рижское самоуправление приглашает рижан и гостей столицы на встречу Нового года на шести площадках в Старой Риге - на Ратушной площади, на площади Ливу, на площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Валню и бульваром Аспазии, на площади возле Пороховой башни, а также на площади возле музея декоративного искусства и дизайна.
При этом на всех шести площадках запланированы пиротехнические эффекты. Речь идет об "экологически чистых спецэффектах нового поколения", таких как сценический дым, механические искровые устройства, конфетти, эффекты сценической кометы и т. д.
Праздничная программа на шести площадках в Вецриге запланирована с 21:00 до 2:00. На Ратушной площади зрителей развлечет диджей Stocka, на площади Ливу за пультом будет диджей Магнус Эриньш, на площади возле Пороховой башни — диджей Aspirins, на площади возле музея декоративного искусства - диджей Dubra, на улице Калькю - диджей Робертс Лейсмейерс, а на площади Пилс — диджей Валдис Мелдерис.
Чтобы согреть посетителей, на площадках мероприятия будут доступны горячие напитки и закуски. Карты мест проведения новогодних торжеств будут размещены в Вецриге.
На фасадах зданий возле праздничных площадей размещены праздничные видеопроекции на тему "Зимние сказки", созданные художниками Анной Мелдрая, Сандией Траутмане и Дависом Кристапом Айгарсом.
Празднование Нового года в Риге обойдется самоуправлению примерно в 200 тысяч евро. Указанную сумму планируется потратить на организацию шести мест для встречи Нового года в Вецриге, в том числе около 22 тысяч евро планируется потратить на пиротехнические спецэффекты.