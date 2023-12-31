На крупнейшем пункте пропуска на латвийско-российской границе — КПП "Терехово" — завершаются масштабные работы по благоустройству инфраструктуры, сообщает Государственное агентство недвижимости.

В частности, на КПП "Терехово" модернизированы система отопления и инженерные системы, уложено и обновлено почти на всей территории асфальтовое покрытие. Ремонт выполнен в рамках второго этапа модернизации, который предусматривает улучшение условий работы контрольных служб на границе между Латвией и Россией, сообщает член правления VNĪ Елена Гаврилова.

"Модернизация на пункте пропуска "Терехово" предусматривает обеспечение эффективного контроля, для пересечения границы для быстрого и удобного пересечения границы, современных условий труда сотрудников пограничных служб. В этом году, в соответствии с изменениями в организации работы служб контроля, работающих на латвийско-российской границе, и текущими приоритетами, мы изменили работы, включенные во второй этап модернизации. Совместно с Таможенным управлением Службы госдоходов основное внимание уделили мерам, которые дадут наибольшую выгоду в долгосрочной перспективе и позволят максимально эффективно использовать финансирование, выделенное по программе грантов", — объясняет Гаврилова.

На КПП "Терехово" обновлено асфальтовое покрытие на площади более 22 тысяч квадратных метров, выполнена горизонтальная разметка поверхности, заменены конструктивные элементы дождевой канализации. Замена асфальта на небольшом участке (около 400 квадратных метров) завершится весной следующего года.

В ходе реконструкции системы отопления были заменены два котла, установлена система автоматического управления и восстановлены дымоходы. Таким образом, обеспечение теплом стало более современным и энергоэффективным.

Фото: VNĪ/Publicitātes foto

"Планы модернизации "Терехово" были составлены около пяти лет назад. Геополитические потрясения последних лет уже вызывают изменения как в цепочках поставок сырьевых товаров, так и в пассажиропотоках. В будущем эти изменения могут стать еще более заметными. Это, в свою очередь, заставило нас по-новому оценить целесообразность инвестиций для реализации второй фазы проекта", — говорит Раймондс Зукулс, заместитель Генерального директора Службы госдоходов в сфере таможни, директор Таможенного управления.

При принятии решений учитывался также тот факт, что из-за удорожания строительных работ и строительных материалов прогнозировалось почти двукратное увеличение затрат. На строительство заранее запланированной пристройки — терминал для регистрации багажа — дополнительно потребуется примерно 0,8 млн евро.

Работы на КПП "Терехово" проводит фирма SIA Hagberg Construction, контракт с которой был заключен в 2022 году. Общая сумма всех контрактов составляет около 1,2 миллиона евро (без НДС).

Фото: VNĪ/Publicitātes foto

Наибольший объем работ первого этапа проекта модернизации "Терехово" был реализован до 2022 года. В рамках него было построено новое здание таможенного контроля для углубленных проверок, приспособлены рабочие места, перестроены и расширены шесть контрольных павильонов и навесов. Навесы оборудовали электронными знаками, позволяющими оперативно менять обозначение полос в часы пик. Также были восстановлены ливневая канализация, теплоснабжение, электроснабжение, улучшено освещение на всей территории, перестроены очистные сооружения.

Общая стоимость проекта достигла 8,35 млн евро (без НДС). Первый этап модернизации реализован в рамках Программы приграничного сотрудничества на 2014-2020 годы.

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