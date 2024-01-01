В своем Новогоднем обращении по случаю окончания 2023 года и наступления 2024 года президент Эдгар Ринкевич призвал народ Латвии не бояться мечтать, делать, совершать ошибки и делать это снова.

Глава государства отметил, что Новогодняя ночь — это момент перед новыми целями, делами и мечтами, а надежды старого года также можно перенести и в Новый год.

"Только на этот раз пусть цели рождаются из надежд. И пусть ответственность рождается из целей, потому что никто другой не сделает нашу жизнь ярче и красивее. Наше счастье — это наша ответственность. И быть теми, кто определяет нашу собственную жизнь — это большое счастье", — сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что Новый год пройдет, праздники стихнут, и каждый со своим настроем и ответственностью должен сделать все, чтобы Латвия стала безопаснее и красивее.

"Я полон решимости в следующем году построить нашу лучшую страну в мире — нашу Латвию вместе со всеми вами. И мы добьемся успеха!" — заявил Ринкевич.

Президент Латвии пожелал, чтобы повседневные дела побуждали всех жителей Латвии задуматься — как именно они могут что-то улучшить. Он также пожелал "смотреть на других не исподлобья, а ясными глазами и с открытым сердцем".

Ринкевич призвал каждый день думать и заботиться друг о друге и беречь тех, кто "не мы, а наши".

"Давайте не будем искать отличия. С нас этого достаточно. Но давайте воспринимать доброе слово, улыбку и поддержку как нечто само собой разумеющееся", — пожелал президент Латвии.

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