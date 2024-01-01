Спустя пять минут после наступления нового 2024 года в Елгавской больнице родился мальчик - первый новорожденный в этом году.

Это первый ребенок в семье, его вес 4,05 кг, рост - 41 см. В 3:02 в этой же больнице родилась девочка весом 3,8 кг. Она в своей семье четвертая.

В Рижском роддоме три первых новорожденных в этом году - тоже мальчики. Томс родился в 1:05, его рост 48 см, вес - 2,8 кг. Он тоже первый ребенок у своих родителей. Вторым в эту ночь, в 1:31, в роддоме появился Матвей (рост 50 см, вес 2,91 см). Третьим уже утром, в 7:51, родился Даниил (54 см, 4,6 кг).

В Даугавпилсской больнице первый новорожденный родился в 1:28. Это тоже мальчик, 3,5 кг, третий ребенок в семье. Около 10 утра в больнице родились двойняшки, мальчик (2,58 кг) и девочка (2,69 кг).

В Юрмальской больнице и Больнице страдиня в новогоднюю ночь дети не рождались.

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