В Риге семьи с тремя и более детьми могут получить поддержку самоуправления, но для этого нужно зарегистрироваться в регистре поддержки семей, где собираются данные о таких семьях, сообщает департамент благосостояния Рижской думы.

В регистр вносятся семьи, имеющие на попечении не менее трех детей, в том числе переданных в приемную семью и находящихся под опекой (в это число не входят дети, на которых родители лишены права опеки), если семья задекларирована по одному адресу на территории Рижского самоуправления (данное условие не распространяется на случай, когда ребенок получает образование в иностранном учебном заведении и живет в другом государстве). Ребенком считается и совершеннолетнее лицо, не достигшее 24-летнего возраста, если оно получает общее, профессиональное или высшее образование.

Важно отметить, что для получения услуги вся семья должна быть задекларирована по одному адресу!

Зарегистрироваться в регистре можно через электронную услугу на портале www.eriga.lv, категория E-pakalpojumi privātpersonām ("Электронные услуги для частных лиц"), выбрав раздел Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā ("Регистрация в регистре поддержки семей") и действуя в соответствии с инструкцией.

Если возможности использовать электронную услугу нет, нужно лично подписать согласие на обработку данных в одном из центров жителей микрорайонов — на улице Бривибас, 49/53; улице Даугавпилс, 31; улице Э. Смильгя, 46; улице Гобас, 6А; улице Иерикю, 43А.

Важно: если в регистр включаются несколько совершеннолетних людей, в том числе детей, каждый из них должен лично зарегистрироваться и дать согласие на обработку данных.

Дети, состоящие в регистре, по достижении совершеннолетия должны в течение месяца лично или в электронной форме дать согласие на обработку своих персональных данных.

Департамент благосостояния напоминает: если семья по каким-либо причинам была исключена из регистра, например, один из членов семьи временно задекларировал место жительства по другому адресу, то для получения поддержки самоуправления необходима повторная регистрация.

Информацию и консультации по регистрации в регистре можно получить:

позвонив по бесплатному информационному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055;

обратившись в центр жителей микрорайонов или Рижскую социальную службу по адресу: улица Базницас, 19/23, 1 этаж.

Какую поддержку получают в Риге многодетные семьи?

Освобождение от платы за обучение по программам профессионального образования в муниципальных образовательных учреждениях.

Освобождение от платы за обучение по интересам в учебных заведениях Рижского самоуправления.

Освобождение от платы за питание в лицензированных частных дошкольных учреждениях, расположенных на административной территории Риги.

Скидки по налогу на недвижимость.

Скидки на проезд в общественном транспорте Риги.

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