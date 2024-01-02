Латвийский национальный исторический музей продолжит работать во временных помещениях до конца мая, а осенью он планирует вернуться в свои помещения в Рижском замке. Об этом агентству LETA сообщила агентству LETA представитель музея Астрида Бурбицка.

Временные помещения на бульваре Бривибас, 32 были приспособлены для нужд музея после пожара в Рижском замке в июне 2013 года. Однако в дальнейшем в распоряжении музея останется только одно отреставрированное здание Рижского замкового комплекса — около трети от общей площади, которая предусмотрена для нужд Латвийского Национального исторического музея. В остальной части замка ремонтные работы пока не планируются.

До конца года музей отреставрированные помещения Рижского замка сначала откроются для посещений, чтобы публика могла ознакомиться с обновленными залами. Затем будет реализована отдельная программа мероприятий для разных аудиторий, а в государственные праздники, 11 и 18 ноября, а также на Рождество запланировано проведение более крупных мероприятий.

Музей совместно с победившим в конкурсе выставочного дизайна ООО DJA в этом году завершит техническое проектирование новых экспозиций Рижского замка, а с начала 2025 года планируется изготовить и установить новое выставочное оборудование.

Латвийский Национальный художественный музей планирует начать полноценную работу в Рижском замке во второй половине 2025 года тремя новыми постоянными экспозициями "Ливонский замок", "Сакральное искусство", "История Рижского замка" и выставкой открытия "В потоке времени".

До этого, в первом полугодии, музей будет работать в прежнем режиме, предлагая желающим как выставку, посвященную истории Латвии, так и выставки "Деньги в Латвии", "Красочная Латвия", "Сатверсме 100+", "Учредители и учреждение Латвийского государства" и сопутствующие экскурсии и лекции.

1 февраля откроется новая выставка "Курземское и Земгальское герцогство и Великое княжество Литовское (1561-1795)", которую дополнят несколько мероприятий.

Во временных помещениях музей 4 мая отпразднует День восстановления независимости Латвии, а в Ночь музеев, 18 мая, посетителям будет предложено в последний раз осмотреть временную основную экспозицию музея. В мае также пройдет конференция для представителей музейной сферы и других заинтересованных сторон, на которой будут подведены итоги произошедших за десять лет изменений во временных помещениях на бульваре Бривибас и дана оценка важности инфраструктуры во взаимодействии музеев и их посетителей.

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