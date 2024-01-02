Сегодняшняя отмена рейсов и опоздания поездов на Скултской линии связана с повреждениями новых электропоездов, подтвердили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens. Предприятие признало, что различные недостатки выявлены у пяти из семнадцати полученных новых электропоездов

В АО Pasažieru vilciens заявили, что во вторник, 2 января, электропоезд Саулкрасты (выехал в 6.29)-Рига (должен был прибыть в 7.29) остановился на станции "Гарциемс", поскольку у него вышел из строя токосъемник, а аккумулятор был разряжен. Хотя были предприняты попытки перезапустить поезд, это сделать все же не удалось. Пришлось освобождать пути для другого состава.

В то же время представители Pasažieru vilciens отметили, что организация и восстановление движения поездов осложняется тем, что ГАО Latvijas dzelzceļš сейчас проводит масштабные работы по модернизации путей и платформ на железнодорожной линии Рига-Скулте. А потому для маневрирования ограничены, так как на определенных участках для движения поездов доступен только один путь.

"В настоящее время представители PV и Škoda Group проводят проверки и расследуют события", — заявили представители Pasažieru vilciens.

В компании сообщили, что Pasažieru vilciens получила в общей сложности 17 новых электропоездов от чешской компании Škoda Group. Из них 11 поездов уже признаны готовыми к эксплуатации на железнодорожных линиях, но реально сейчас доступны для для пассажирских перевозок только, поскольку в пяти поездах обнаружены различные недостатки, которые должны устранить представители Škoda Group.

"Подобные недостатки встречаются и в поездах других производителей, начиная с пассажирских перевозок. Первоначально над устранением недостатков интенсивно работали и в Литве, и в Эстонии", — отметили представители Pasažieru vilciens

Представители предприятия также сообщили, что в ближайшие рабочие дни планируется провести первое техническое обслуживание этих шести новых поездов, чтобы их можно было использовать для пассажирских перевозок.

Утром были отменены рейсы на линии Рига-Скулте

Как уже сообщалось, во вторник, 2 января, по техническим причинам несколько поездов в направлении Скулте были отменены или задержаны.



Во вторник по техническим причинам были отменены рейсы поезда Саулкрасты (в 6:29)-Рига (в 7:29), поезда Рига (в 7:43)-Царникава (в 8:23), поезда Саулкрасты (в 8:39)-Рига (в 9:39), поезда Царникава (8:50)-Рига (9:29), поезда Рига (9:13)-Саулкрасты (10:13), а также поезда Саулкрасты (11.00) — Рига (11.59).

Новые поезда начали курсировать в декабре

15 декабря 2023 года Pasažieru vilciens начала пассажирские перевозки на трех новых электропоездах в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электрички начали курсировать и в направлении Елгавы.

Представители компании ранее сообщали, что компания может получить все 32 электропоезда к середине 2024 года. Изначально планировалось, что чешская компания Škoda Vagonka должна поставить 23 электропоезда до конца 2023 года, а в 2024 году — девять электропоездов.

После получения всех новых электропоездов и начала их эксплуатации компания планирует ввести интервальное расписание на маршрутах электропоездов. Соответственно, в будние дни утром и вечером, в традиционно самое загруженное время, поезда будут ходить каждые 15–20 минут.

Также сообщалось, что первые вагоны новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 сидящих пассажиров и 454 — стоящих. Поезда имеют одноуровневую посадку с надземных пассажирских платформ.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.





Оборот Pasažieru vilciens за девять месяцев 2023 года составил 44,256 млн евро, что на 19,2% больше, чем за соответствующий период годом ранее, при этом прибыль компании снизилась на 21% — до 458 074 евро.

АО Pasažieru vilciens было создано в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций, выполняемых ГАО Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было 100%-ной дочерней компанией Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года было преобразовано в отдельное государственное предприятие.

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