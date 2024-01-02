Снизился удельный вес среди жителей страны тех, кто был бы готов отказаться от политических свобод в обмен на улучшение экономического положения, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В опросе, проведенном в декабре, жителям предлагалось оценить, допустимо ли небольшое ограничение политических свобод для достижения улучшения экономического положения. С такой опцией согласились 32% респондентов, тогда как "скорее не согласились" или "полностью не согласились" в общей сложности 54% опрошенных.

В прошлом году с этим утверждением согласились 37%, а 53% латвийцев отвергли такой вариант.

Глава Центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш утверждает, что 20 лет назад более 40% были готовы "обменять свободу на колбасу". Социолог говорит, что "очень медленно и мало-помалу" жители Латвии все больше ценят политические свободы, доступные сейчас в стране.

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