Саласпилская краевая дума приняла решение переименовать улицу Маскавас в улицу Кестерциема. Об этом сообщила пресс-секретарь думы Кристине Липените.

Улица Масквас была построена в Саласпилсе в 1971 году, в исторических границах частных домов Кестерциемса — в начале 70-х годов там построили многоэтажки для строителей Рижской ГЭС.

В думе отметили, что "отвергая названия, связанные с советским оккупационным режимом, а также укрепляя и поддерживая позицию Латвийского государства против российского вторжения в Украину, Саласпилсская краевая дума приняла решение изменить название улицы Маскавас на название, которое соответствует культурной среды Латвии, способствует сохранению и развитию ее ценностей, а также соответствует традициям латышского языка и истории Латвии".

Во время обсуждения вопроса у думы также были варианты переименования улицы Маскавас в ул. Скантсес, Латгалес или Икшкилес.

Решение Саласпилсской краевой думы было направлено в Центр госязыка. В заключении ЦГЯ указано, что при оценке предложенных вариантов названия новой улицы предпочтение отдается топониму, максимально точно описывающему характеристики соответствующего географического объекта или его местонахождения. В данном случае предпочтительнее оказалось название "улица Кестерциема".

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