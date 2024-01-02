Улица Масквас была построена в Саласпилсе в 1971 году, в исторических границах частных домов Кестерциемса — в начале 70-х годов там построили многоэтажки для строителей Рижской ГЭС.
В думе отметили, что "отвергая названия, связанные с советским оккупационным режимом, а также укрепляя и поддерживая позицию Латвийского государства против российского вторжения в Украину, Саласпилсская краевая дума приняла решение изменить название улицы Маскавас на название, которое соответствует культурной среды Латвии, способствует сохранению и развитию ее ценностей, а также соответствует традициям латышского языка и истории Латвии".
Во время обсуждения вопроса у думы также были варианты переименования улицы Маскавас в ул. Скантсес, Латгалес или Икшкилес.
Решение Саласпилсской краевой думы было направлено в Центр госязыка. В заключении ЦГЯ указано, что при оценке предложенных вариантов названия новой улицы предпочтение отдается топониму, максимально точно описывающему характеристики соответствующего географического объекта или его местонахождения. В данном случае предпочтительнее оказалось название "улица Кестерциема".