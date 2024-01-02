За неполные четыре недели за проведение референдума по отмене изменений в законе о нотариате о введении института партнерства собрано 14,65% необходимого числа голосов.

Как сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс, в период с 7 декабря до 16:00 2 января за проведение референдума по изменениям в законе подписались 22 602 избирателя.

Для вынесения вопроса на референдум до 5 января необходимо собрать подписи одной десятой части избирателей, или 154 241 подпись.

Сбор подписей за проведение референдума об отмене принятых Сеймом в ноябре поправок, согласно которым с середины этого года в Латвии будет введен новый правовой институт — партнерство, позволяющий узаконить отношения в том числе однополым парам, был начат по инициативе ряда оппозиционных партий.

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