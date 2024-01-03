В этом году необходимо продолжить работу по укреплению национальной безопасности, заявил президент страны Эдгар Ринкевич в интервью программе LTV "Утренняя панорама".

Одним из приоритетов Ринкевич назвал укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и с Россией.

По словам президента, восточная граница также должна быть укреплена с точки зрения военной инфраструктуры, поскольку забор сам по себе не защитит от серьезной военной опасности. “Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы”, — указал Ринкевич.

Он добавил, что в этом году необходимо работать над внедрением системы гражданской обороны.

Ринкевич также указал на первоочередную важность увеличения финансирования системы внутренних дел.

Говоря о планах на этот год, президент не исключил, что выдвинет какие-либо законодательные инициативы, однако пока не стал раскрывать, какие именно.

"Я могу только сказать, что буду действовать в рамках трех приоритетов, которые я однажды обозначил в своем выступлении в Сейме в день инаугурации при вступлении в должность – безопасность, образование и конкурентоспособность", — пояснил Ринкевич.

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